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Arin Gölü’nün renkli misafirleri böyle görüntülendi

Arin Gölü’nün renkli misafirleri böyle görüntülendi
01.08.2022 09:42 - Son Güncelleme: 01.08.2022 09:42

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Van Gölü’nün kuzey kıyısında yer alan ve dünya ölçeğinde tehdit altında olan dikkuyrukların üreme alanı olan Arin Göl, göçmen kuşları misafir etmeye devam ediyor. Her yıl belirli dönemlerde Van Gölü Havzası’ndaki sulak alanlara gelen flamingolar, son yıllarda Arin Gölü’nde de yoğun bir şekilde konaklamaya başladı. Arin Gölü’ne renk katan flamingoları izlemeye gelen Mahkum Ergün, “Burası Arin Gölü. Burada 200 çeşit kuş bulunmaktadır. Bunlardan birisi de flamingodur. Bunlar İran'dan geliyorlar. Yaklaşık 4 ay burada kaldıktan sonra sıcak yerlere göç ediyorlar” dedi.

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