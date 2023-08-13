PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yaşam Videoları Giriş Tarihi: 13 Ağustos 2023, 17:50 Güncelleme Tarihi: 13 Ağustos 2023, 18:25

Esenyurt'ta bir adam eşi ve çocuklarının içinde bulunduğu daireyi yaktı!

Esenyurt'ta bir kişi, eşi ve çocuklarının evde olduğu anda daireyi ateşe verdi. Yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürülürken, evi yakan Mehmet D. polis ekipleri tarafından binadan zorla çıkarıldı.

Yangın, 15.50 sıralarında Balıkyolu Mahallesi 478. Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre madde kullanan Mehmet D. eşi ve 3 çocuğu ile birlikte yaşadığı evi ateşe verdi.

Esenyurt'ta bir adam eşi ve çocuklarının içinde bulunduğu daireyi yaktı

Evde bulunan Mehmet D.'nin eşi çocuklarını alarak dışarı çıkardı.

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Evi yakan Mehmet D. polis ekipleri tarafından binadan zorla çıkarıldı.

İtfaiye ekipleri tarafından yangın kısa sürede söndürülürken, bina sakinleri Mehmet D.'ye tepki gösterdi. Polis ekipleri tarafından sağlık ekiplerine teslim edilen Mehmet D. tedbir amacıyla hastaneye götürüldü.

SIRADAKİ VİDEO
Gelenek bozulmadı, şehitler zirvede dualarla anıldı!
13.08.2023Pazar
Sinop’ta iki aracın çarpıştığı trafik kazasında 5 kişi yaralandı!
13.08.2023Pazar
Çanakkale'deki orman yangını kontrol altına alındı!
13.08.2023Pazar
Yalova’da köy merkezine inen domuz sürüsü kamerada
13.08.2023Pazar
Sultangazi'de kadın cinayeti: Birlikte yaşadığı kadını bıçaklayarak öldürdü
13.08.2023Pazar
Bunlar da Var
Zonguldak’ta Dehşete düşüren çifte cinayet! 31 yaşındaki kadın cinnet getirip anne ve anneannesini baltayla parçaladı 01:53
31 yaşındaki kadın cinnet getirip anne ve anneannesini baltayla parçaladı
13.08.2023Pazar
Meteor yağmurunu görmek isteyen vatandaşlar yüksek noktalara akın etti 04:26
Meteor yağmuru büyük ilgi uyandırdı
13.08.2023Pazar
HAVA DURUMU | Meteorolojiden İstanbul ve Marmara bölgesi için sarı kodlu fırtına uyarısı! 02:16
İstanbul Valiliğinden fırtına uyarısı
13.08.2023Pazar
Antalya’da gıda fabrikasında yangın çıktı 00:57
Antalya'da gıda fabrikasında korkutan yangın
13.08.2023Pazar
CANLI YAYIN
SON DAKİKA