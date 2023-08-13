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Haberler Yaşam Videoları Giriş Tarihi: 13 Ağustos 2023, 17:48 Güncelleme Tarihi: 13 Ağustos 2023, 18:34

Gaziosmanpaşa’da şaşkına çeviren görüntü: Evden 5 ton çöp çıktı

Gaziosmanpaşa’da 4 kişilik bir ailenin yaşadığı evden çıkan kötü kokular sonrası belediye ekipleri harekete geçti. Yaklaşık 5 ton çöpün bulunduğu ev apartman sakinlerinin ihbarıyla ortaya çıkarken, tonlarca çöp belediye görevlileri tarafından temizlendi.

Gaziosmanpaşa Yenimahalle 556. Sokaktaki 4 katlı bir apartmanda yaşayan 4 kişilik aile üyeleri, konteynırlardan topladığı yaklaşık 5 ton çöpü evin içerisinde biriktirmeye başladı. Sıcak havanın etkisiyle kokan ve çevreye rahatsızlık veren çöpler, bina sakinleri ve vatandaşların şikayeti üzerine Gaziosmanpaşa Belediyesi ekipleri tarafından temizlendi.

"EVDEKİ ÇÖPLER, KAMYONLAR İLE TAŞINDI"

İhbarı değerlendiren Gaziosmanpaşa Belediyesi zabıta ekipleri, sağlık ekipleri ve temizlik ekipleri ile eve gelerek çöpleri çıkarmaya başladı. Evden çıkarılan çöpler kamyonlar ile taşındı. Evin içindeki o kötü görüntü ise kameralar tarafından kayda geçti.

"3 KAMYON ÇÖP ÇIKARILDI"

Yaşanan olayı anlatan bir mahalle sakin Selma Saygın, "Akli dengesi yerinde değil. Aile bireylerinin hepsi öyle. Burada çöp biriktiriyorlar. 3 kamyon çöp çıkarıldı. Akli dengesi olmadığı için çöpleri içeri yığıyor. Evine de hiç kimse girmez. Akrabası falanda gelmez" dedi.

"DAHA İÇERİDEN ÇOK ÇÖP ÇIKARACAKLAR"

Bir başka mahalle sakini de, "Kadının akli sağlığı yerinde değil. İçerideki çöpleri de hala çıkarıyorlar. Bu binadakiler rahatsız olmuş, mahalledekilerde bu durumdan çok rahatsız. Daha içeriden çok çöp çıkaracaklar" şeklinde konuştu.

Öte yandan çöp evde yaşayan ve akli dengesinin yerinde olmadıkları öğrenilen aileyi ekipler tarafından otele yerleştirdi.

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