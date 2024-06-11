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Haberler Yaşam Videoları Giriş Tarihi: 11 Haziran 2024, 09:19 Güncelleme Tarihi: 11 Haziran 2024, 09:24

Esenyurt’ta 8 araç ve iş yeri alev alev yandı: Kundaklama anı güvenlik kamerasında

Yangın gece saat 02.00 sularında Esenyurt Barbaros Hayrettin Paşa Mahallesi, 2258 Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre kimliği belirsiz bir şahıs elinde yanıcı madde olan bir şişeyi sokak üzerinde yer alan araçlara ve yola doğru boşalttı ve ateşe verdi. Alevlerin yükseldiği esnada şahıs olay yerinden kaçarak hızla uzaklaştı. Kundaklama sırasında 8 araç alevli bir şekilde yanmaya başladı. Alevler daha sonra araçların bulunduğu yerdeki depo olarak da kullanılan iş yerine sirayet etti. Olayı gören ve paniğe kapılan mahallelinin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ile polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yoğun müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alınabildi. Şans eseri ölen ve yaralananın olmadığı olayda 8 araç ve iş yeri yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangında alevlerin yükseldiği ve araçların yandığı anlar çevredeki vatandaşların cep telefonu görüntülerine yansıdı. Olay yeri inceleme ekipleri de bölgede konuyla alakalı incelemelerde bulundu. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlatırken olayı gerçekleştiren şahsın kimliğini belirleyerek yakalanması için çalışma başlattı.

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