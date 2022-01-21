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Tekirdağ Çorlu’da kaza anı kamerada

Tekirdağ Çorlu’da kaza anı kamerada
21.01.2022 09:17

OTOMATİK OYNAT

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Tekirdağ Çorlu’da hafif ticari aracın çarpması sonucu yaralanan yaya hastaneye kaldırıldı. Sürekli kazaların meydana geldiği noktada vatandaş gerekli önlemlerin alınmasını istiyor. Kaza, Muhittin Mahallesi Bağlariçi 3. Sokak’ta meydana geldi. Güvenlik kamerasına yansıyan kazada, Reşadiye Mahallesi Şinasi Kurşun 14. Sokak üzerinden Muhittin Mahallesi Bağlariçi 3. Sokağa giren M.K. yönetimindeki hafif ticari araç, yolun karşısına geçen kadına çarptı. Yaralanan genç kadın olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. “Hız kesici konulsun” Reşadiye Şinasi Kurşun Caddesi üzerinde Tom ve Jerry Petshop isimli işyeri sahibi esnaf Erdinç Bedi, kazanın olduğu 4 yol ayrımında sürekli trafik kazalarının meydana geldiğine dikkat çekerek, önlem alınmasını istedi. Bedi, “Ben bu caddeyle ilgili sorunu CİMER’e de ilettim. Bu girişimi insanların canı yanmasın diye yaptım. Buraya önlem alınsın. Yani ışıklandırma yapılmasa bile en azından araçların yavaşlatmasını sağlayan bir set veya hız kesici konulabilir” şeklinde konuştu.

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