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Esad rejimine ait helikopter böyle vuruldu! İşte helikopterin vurulma anı görüntüsü |Video

Esad rejimine ait helikopter böyle vuruldu! İşte helikopterin vurulma anı görüntüsü |Video

13.02.2020 12:53

Suriye’nin İdlib kentinde 2 gün önce Esad rejimine ait helikopterin muhalifler tarafından düşürülme anının görüntüleri ortaya çıktı. İdlib’in Serakib ilçesi yakınlarında 11 Şubat’ta Esad rejimine ait helikopterin muhalifler tarafından düşürülme anının görüntüleri ortaya çıktı. Hava savunma füzesi ile vurulan helikopterin düşmesi sonucu iki pilot ölmüştü.


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