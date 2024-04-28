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Haberler Yaşam Videoları Giriş Tarihi: 28 Nisan 2024, 18:36 Güncelleme Tarihi: 28 Nisan 2024, 18:36

E-5'te korku dolu anlar! Kontrolden çıkan TIR refüje çarptı

Esenyurt’ta E-5 karayolu Edirne istikameti yan yol üzerinde seyreden tıra arkadan araç çarptı. Tır, çarpmanın etkisiyle refüje çıkarken, olayda ölen ya da yaralanan olmadı. Kaza nedeniyle bölgede yoğun trafik meydana geldi.

Olay, saat 14:00 sularında Esenyurt Haramidere Yolu mevkii Edirne istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, E-5 yan yol üzerinde Serkan N. Kontrolündeki endüstri makineleri taşıyan 59 ZN 761 plakalı tıra arkadan bir araç çarptı. Çarpmanın etkisiyle direksiyon hakimiyetini kaybeden Serkan N. kontrolündeki tır refüje çıktı. İddiaya göre arkadan çarpan araç ise kaza sonrası olay yerinden kaçtı. Yaşanan kazada ölen ya da yaralanan olmadı. Polis, yan yol girişini trafiğe kapattı. Kaza nedeniyle E-5 karayolu Edirne istikametinde yoğun trafik yaşandı. Refüje çıkan tır, vinç yardımıyla yaklaşık bir saat süren çalışma sonucunda yola indirildi. Çalışmanın ardından polis ekipleri yan yolu kontrollü bir şekilde trafiğe açtı.

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