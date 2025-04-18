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Erzurum’da eş cinayetine kurban giden kadın için üniversitesinde yas tutuldu
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Erzurum’da eş cinayetine kurban giden kadın için üniversitesinde yas tutuldu

Giriş Tarihi: 18.04.2025 17:38:13

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi öğrencileri, kadına yönelik şiddete tepki göstermek için Hatice’nin sırasına çiçekler bıraktı. Olayın detayları toplumda derin üzüntü yarattı.

Erzurum'da düğün hazırlıkları yaptığı eşi Ali Osman Buzlak (21) tarafından boğularak öldürülen Hatice Agcakale Buzlak (24), öğrenim gördüğü Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi'nde yasa neden oldu. Sosyal Hizmet Bölümü 4. sınıf öğrencisi olan Hatice'nin arkadaşları, sırasına çiçekler bırakarak kadına yönelik şiddete tepki gösterdi.

Olay, 16 Nisan gece yarısı Erzurum Şehir Hastanesi'nin bahçesinde meydana geldi. Ali Osman Buzlak ile eşi Hatice arasında, park halindeki otomobilde tartışma çıktı. İddiaya göre, tartışmanın büyümesi üzerine Ali Osman Buzlak, eşini elleriyle boğarak öldürdü. Hatice'nin cansız bedenini otomobilin bagajına koyan Buzlak, soda şişesini kırarak kendi boğaz ve bileklerini kesti. Aracıyla uzaklaşan Buzlak, Palandöken ilçesi Hüseyin Avni Ulaş Mahallesi'nde direksiyonda hareketsiz bulundu.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Buzlak hastaneye kaldırılırken, otomobilde yapılan aramada Hatice'nin cansız bedeni bulundu. Cenazesi, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Hastanedeki tedavisinin ardından gözaltına alınan Ali Osman Buzlak, kasten öldürme suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Hatice'nin arkadaşları, onun hayallerinin yarım kaldığını ve mezun olduktan sonra sosyal hizmetler uzmanı olarak topluma hizmet etmek istediğini belirtti. Kadına yönelik şiddetin önlenmesi adına toplumda farkındalık yaratılması gerektiği vurgulandı.

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