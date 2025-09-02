Erzurum Tortum’da feci kaza: Kamyon devrildi!
Erzurum’un Tortum ilçesinde kamyonun şarampole devrilmesi sonucu sürücü ağır yaralandı. Araçta sıkışan sürücü AFAD ve itfaiyenin çalışmasıyla kurtarıldı.
Erzurum'un Tortum ilçesinde meydana gelen trafik kazasında kamyon şarampole devrildi, sürücüsü ağır yaralandı.
Kaza, Yukarı Sivri Mahallesi'nde yaşandı. E.Y. yönetimindeki kamyon, sürücüsünün kontrolünden çıkarak yoldan şarampole devrildi. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Araçta sıkışan sürücü, ekiplerin yoğun çabasıyla bulunduğu yerden çıkarıldı. Ağır yaralanan sürücü ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.