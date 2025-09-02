PODCAST CANLI YAYIN

Erzurum Tortum’da feci kaza: Kamyon devrildi!

Erzurum’un Tortum ilçesinde kamyonun şarampole devrilmesi sonucu sürücü ağır yaralandı. Araçta sıkışan sürücü AFAD ve itfaiyenin çalışmasıyla kurtarıldı.

Erzurum'un Tortum ilçesinde meydana gelen trafik kazasında kamyon şarampole devrildi, sürücüsü ağır yaralandı.

Kaza, Yukarı Sivri Mahallesi'nde yaşandı. E.Y. yönetimindeki kamyon, sürücüsünün kontrolünden çıkarak yoldan şarampole devrildi. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Araçta sıkışan sürücü, ekiplerin yoğun çabasıyla bulunduğu yerden çıkarıldı. Ağır yaralanan sürücü ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bunlar da Var

Ankara Çankaya’da dehşet: Sarımsak satan kişi başından vurularak öldürüldü
Ankara Çankaya’da dehşet: Sarımsak satan kişi başından vurularak öldürüldü
Aydın Nazilli’de feci kaza: 8 yaralı
Aydın Nazilli’de feci kaza: 8 yaralı
AVM genel müdürü kira kavgasında öldürüldü! Cinayet anı kamerada!
AVM genel müdürü kira kavgasında öldürüldü! Cinayet anı kamerada!
İnegöl’de kamyonla motosiklet çarpıştı: 2 kişi ağır yaralandı
İnegöl’de kamyonla motosiklet çarpıştı: 2 kişi ağır yaralandı

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle AHaber Canlı Yayın İzle ASpor Canlı Yayın İzle APara Canlı Yayın İzle A2Tv Canlı Yayın İzle ANews Canlı Yayın İzle VavTv Canlı Yayın İzle MinikaGo Canlı Yayın İzle Minika Çocuk Canlı Yayın İzle