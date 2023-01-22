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Erzincan’da sulama kanalına düşen vaşak ve tilkiler telef oldu

Erzincan’da sulama kanalına düşen vaşak ve tilkiler telef oldu
22.01.2023 11:11

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Erzincan’da sulama kanalına düşen nesli tükenme tehlikesi altında olan vaşak ile iki tilki telef oldu. Vatandaşlar etrafı açık sulama kanalının hayvanlar için tehlike oluşturduğunu söyledi. Erzincan il merkezine 24 kilometre mesafede bulunan Günbağı köyünün yanından geçen sulama kanalına düşen yaban hayvanları telef oluyor. Nesli tükenme tehlikesi altında olan vaşak ile 2 tilki kanala düşerek telef oldu. Köy muhtarı, etrafı açık sulama kanalının hem yaban hayatı hem de kendi hayvanları için tehlike oluşturduğunu ifade ederek, “Sulama kanalına her yıl onlarca yaban hayvanı düşüp telef oluyor. Etrafının tel örgülerle kapatılması, yaban hayatının geçişişinin sağlanması için kısımlar yapılması talebimizi ilgile mercilere defalarca ilettik. Lakin dikkat alan olmadı. Nesli tükenmekte olan hayvanlar da böylelikle telef oluyor” dedi.

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