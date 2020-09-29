Haberler Video Yaşam Videoları Ermeni askerlerin Azerbaycan'a ait kamikaze drone'dan kaçış anı kamerada

Ermeni askerlerin Azerbaycan'a ait kamikaze drone'dan kaçış anı kamerada

Ermeni askerlerin Azerbaycan'a ait kamikaze drone'dan kaçış anı kamerada
29.09.2020 17:00

Ermenistan işgalindeki Karabağ'da provokasyon ve saldırılara karşılık veren Azerbaycan, tüm hızıyla ilerlerken, bolgeden sıcak görüntüler gelmeye devam ediyor. Dağlık Karabağ'daki çatışmalara ait Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yayınlanan yeni görüntülerde Ermeni askerleri cephede mevzilerini bırakıp kaçma anları görülüyor. İşte işgalci Ermeni askerlerinin Azerbaycan'a ait kamikaze dronedan kaçış anına ait o görüntüler...


Yaşam Videoları