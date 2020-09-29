Son dakika: İstanbul için dolu uyarısı! Meteoroloji saat verdi (İstanbul hava durumu)

29.09.2020 13:19

Son dakika haberine göre İstanbul'da, Meteoroloji'nin yaptığı uyarılarının ardından beklenen yağış başladı. Taksim Meydanı'nda kısa süreli yağış etkili oldu. Yağmura hazırlıksız yakalananlar zor anlar yaşadı. 12.20-14.00 saatleri arasında İstanbul Boğazı çevreleri ve Anadolu Yakası başta olmak üzere kuvvetli yağışın beklendiği kaydedilen açıklamada ani sel ve su baskınlarına ve dolu yağışına karşı tedbirli olması gerektiği açıklandı. Öte yandan Meteoroloji radarından alınan bilgilere göre; süper hücre geliyor. İstanbul'un güneybatısını vurması beklenen süper hücreler özellikle kıyı kesimlere şiddetli fırtına, kuvvetli yağı ve dolu bırakması bekleniyor. Silivri ve Büyükçekmece ilçelerinde şiddetli yağmur ve dolu yağışının başladığı bildirildi. Peki yurt genelinde hangi illerde yağış olacak? İstanbul, Ankara ve İzmir'de hava nasıl olacak? İşte Meteoroloji'den gelen son bilgilere göre yurt genelinde hava durumu.

Meteoroloji'den yapılan uyarıya göre; 12.20-14.00 saatleri arasında İstanbul Boğazı çevreleri ve Anadolu Yakasında beklenen gök gürültülü sağanak yağış geçişlerinin yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve hortum oluşma riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.







Silivri ve Büyükçekmece ilçelerinde şiddetli yağmur ve dolu başladı.

Vatandaşların ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar ve hortum oluşma riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır ifadelerine yer verildi.





BOĞAZ'IN ÜSTÜNDEN KARA BULUTLAR

İstanbul Boğazı'nın üstünü kara bulutlar sardı. Boğaz'ın üstündeki kara bulutlar Eminönü Sahili'nden görüntülendi.



Meteoroloji'den yapılan uyarıda İstanbul'da bazı bölgelerde sağanak yağış uyarısı yapılmıştı. İstanbul Boğazı'nın üstünü kara bulutlar sardı. Boğazı kaplayan bulutlar Eminönü Sahili'nden görüntülendi.







TAKSİM'DE VATANDAŞLAR YAĞMURA HAZIRLIKLIKSIZ YAKALANDI

Meteoroloji'den yapılan uyarının ardından Taksim Meydanı'nda kıs süreli yağış etkili oldu. Yağmura hazırlıksız yakalananlar zor anlar yaşadı.

SEMT PAZARINI SEL BASTI

Arnavutköy'de sağanak yağış sele neden oldu. Semt pazarının da bulunduğu sokaklar nehre dönerken vatandaşlar zor anlar yaşadı. O anlar kameralara yansıdı.







Meteoroloji'nin uyarısının ardından Arnavutköy'de başlayan yağış bazı bölgelerde sele neden oldu. Anadolu Mahallesi Mimar Sinan Caddesi'nde Salı günleri kurulan semt pazarında aşırı yağış nedeniyle yağmur giderlerinin tıkandığı pazar alanını bir anda sel bastı. Pazar kurulan cadde ve sokaklar nehre dönerken pazardakiler zor anlar yaşadı.







29 İL İÇİN SARI ALARM

Meteoroloji'den 29 il için il için sarı kod uyarısı. Yağışların; öğleden sonra ve akşam saatlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın kuzey ve doğusu, İç Ege, Göller Yöresi, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz ile Çorum, Yozgat ve Kırşehir çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.







VALİLİK UYARDI

Öte yandan Ankara Valiliği'nden Meteoroloji'nin yaptığı yağış uyarısının ardından bir açıklama da valilikten geldi.

Valilik Twitter hesabında şu sözlere yer verildi; "Bugün öğleden sonra Ankara'nın Kuzey İlçelerinde görülmesi beklenen gök gürültülü sağanak yağışlara karşı vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir"







Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde kuzey ilçelerinde kuvvetli olmak üzere il geneli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 28İstanbul: Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle ve gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 28

İzmir: Parçalı bulutlu 30

Adana: Az bulutlu 35







Bursa: Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle ve gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 29

Antalya: Az bulutlu, zamanla iç kesimleri parçalı bulutlu 34

Samsun: Parçalı bulutlu 29

Trabzon:Parçalı ve az bulutlu 27

Erzurum: Az bulutlu ve açık 23

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 35