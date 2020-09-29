İstanbul'da vatandaşların doluyla imtihanı! Kimi battaniye örttü, kimi araçlarıyla köprü altlarında bekledi

29.09.2020 15:52

Son dakika haberi... Ataşehir'de sağanak yağış ve dolu nedeniyle araçlarının zarar görmesini istemeyen vatandaşlar önlemlerini aldı. Kimileri otomobillerinin üstünü battaniyelerle örttü kimileri ise araçlarıyla köprü altlarında bekledi. Bayrampaşa'da aniden bastıran sağanak bazı noktalarda sele neden oldu. Sokakta park halindeki bir motosiklet sel sularına kapıldı. Öte yandan Kadıköy'de bulunan galeriler battaniye, paspas, kilimle önlem alırken, iki galerinin ise yorgan ve yastık ile önlem alması dikkat çekti. Bir aracın üzerinde ise yatık ve katlanır sandalye konulduğu görüldü.