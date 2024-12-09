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Ergani'de şüpheli ölüm! Alçı ustası hayatını kaybetti!
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Ergani'de şüpheli ölüm! Alçı ustası hayatını kaybetti!

Giriş Tarihi: 09 Aralık 2024 17:10 Güncelleme Tarihi: 09 Aralık 2024 17:10

Diyarbakır Ergani'de inşaat alanında ağır yaralı bulunan 43 yaşındaki alçı ustası İzzet Çoban, hastanede hayatını kaybetti

Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde inşaat alanında ağır yaralı bulunan işçi, hastanede hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, Ergani ilçesi İzzet Paşa Mahallesi'nde 43 yaşındaki İzzet Çoban, alçı ustası olarak çalıştığı 7 katlı binada arkadaşları tarafından ağır yaralı olarak bulundu. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Çoban, sevk edildiği Ergani Devlet Hastanesi'nden tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili inceleme sürüyor.

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