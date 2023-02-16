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Enkazdan kurtarılan Fatma bebek, Şanlıurfa'daki amcasına teslim edildi

Enkazdan kurtarılan Fatma bebek, Şanlıurfa'daki amcasına teslim edildi
16.02.2023 23:31 - Son Güncelleme: 16.02.2023 23:34

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Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesi Hayrullah Mahallesi'nde yaşayan bir ailenin tek çocuğu olan Fatma bebek, depremin ardından komşuları tarafından enkazdan sağ çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Annesi Nadya ve babası Ahmet'e ulaşılamayan bebek, kendisi gibi ailelerine ulaşılamayarak devlet korumasına alınan 15 bebekle Cumhurbaşkanlığına ait uçakla Kahramanmaraş'tan Ankara'ya götürüldü. Kendisini sağlık görevlilerine teslim eden komşunun ismi ve kimliğinin tespitini kolaylaştıracak bazı bilgilerle beraber "Enkaz bebek" yazılı notla Ankara'ya getirilen bebek, gerekli incelemelerin ardından amcası Muhammed Abid tarafından teslim alınarak Şanlıurfa'ya getirildi.

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