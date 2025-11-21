Endonezya'daki heyelan faciasında can kaybı 30'a yükseldi

Endonezya'nın Orta Cava eyaletindeki Cilacap kentinde ve Banjarnegara bölgesinde uzun süreli şiddetli yağışların yol açtığı toprak kaymasında bilanço ağırlaşıyor.

Endonezya Ulusal Afet Yönetim Ajansı (BNPB) tarafından yapılan açıklamada, Banjarnegara'da can kaybının 10'a yükseldiği, 7 kişinin yaralandığı, 18 kişinin ise hala kayıp durumda olduğu ifade edildi. Onlarca evin hasar gördüğü, 900'den fazla kişinin tahliye edildiği belirtildi. Askeri personel dahil en az 700 kurtarma görevlisinin kayıpları arama çalışmalarını sürdürdüğü aktarıldı. Cilacap kentindeki heyelanda ise 4 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldığı, ölü sayısının 20'ye çıktığı ve 3 kişinin hala kayıp durumda olduğu kaydedildi. Arama çalışmaları devam ederken, yaklaşık 400 kişi tahliye edildi.