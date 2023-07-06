Elektrik panosundan çıkan dumanlar tüm apartmanı sardı: 5’i çocuk 15 kişi dumandan etkilendi

Yangın, Aktaş Mahallesi Akıncı Sokak üzerinde bulunan 4 katlı Yücel Apartmanı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, apartmanın bodrum katında bulunan elektrik panosundan henüz nedeni belirlenemeyen bir sebeple dumanlar yükseldi. Patlamayla birlikte tüm apartmanın elektriği kesilirken, kablo yanıkları nedeniyle dumanlar tüm binayı sardı. Apartmanın 1'nci katında bulunan vatandaşlar duman kokusunu hissedince, hemen binadan uzaklaştı. Ancak üst katlarda bulunan 15 kişi apartmanın elektrikleri olmadığından ve merdiven boşluklarında yoğun duman olmasından kaynaklı apartmandan dışarıya çıkamadı. Durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. Olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Apartmandan itfaiye yardımıyla çıkarılan 6 kişi olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi. İtfaiyenin apartmandan çıkarttığı diğer 3'ü çocuk 5 kişi ise olay yerinde sağlık ekiplerince kontrolleri yapıldı.

Ailesiyle itfaiye telsizinde konuştu

Öte yandan dumanlar arasında kalan ve apartmanın üst katlarında bulunan 2'si çocuk 4 kişinin, ailesi apartmanın kapısında bekledi. Apartman içerisindeki yakınlarının kurtarılmasını bekleyen Irak uyruklu şahıslar, duman dolu apartmana girmeye çalıştı. Ekipler tarafından engel olunan şahısların yakınlarına itfaiye ekipleri ulaştı. Yabancı uyruklu şahıslar, yakınlarıyla ilk teması itfaiye telsiziyle kurdu.

Apartmanı saran yoğun dumandan, Irak uyruklu 5'i çocuk 15 kişi etkilendi. 6 yaralı tedavileri için çevre hastanelere kaldırılırken, diğer yaralılara ambulansta müdahale edildi.