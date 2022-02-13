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Elazığ’da kapısını ve pencere korkuluklarını çaldıkları evi talan ettiler

Elazığ’da kapısını ve pencere korkuluklarını çaldıkları evi talan ettiler
13.02.2022 13:49 - Son Güncelleme: 13.02.2022 13:50

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Elazığ’da ev sahiplerinin evde olmadığını fırsat bilen hırsızlar, müstakil evin dış kapısı ve pencere korkuluklarını çaldı. Daha sonra içeri giren hırsızlar, evin altına üstüne getirdi. Olay, merkeze bağlı Yeni Mahallede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, geçtiğimiz günlerde Mesut Küçükarslan’ın köyde olduğunu fırsat bilen hırsızlar, gündüz saatlerinde müstakil eve girdi. Evin dış kapısı ve pencere korkuluklarını sökerek çalan hırsızlar, daha sonra içeri girdi. Evi talan eden hırsızlar tüp, dikiş makinesi ve sobayı çaldı. Ertesi gün evine gelen Küçükarslan, soyulduğunu fark ederek durumu polise bildirdi. Geniş çaplı inceleme yapan polis ekipleri, şüphelilerin tespiti ve yakalanması için çalışma başlattı.

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