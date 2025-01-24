Elazığ depreminin üzerinden 5 yıl geçti!

Elazığ’da 24 Ocak 2020’de meydana gelen 6,8’lik depremin üzerinden tam 5 yıl geçti. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı depremin ardından yaraları sarmak için harekete geçti. Depremin 5. yılında açıklama yapan Bakan Kurum, “Depremin ardından biz Elazığlı kardeşlerimizle el ele verdik, acımızı ekmeğimizi paylaştık. Öyle bir dayanışma içindeydik ki hep birlikte şehrimizi ayağa kaldırdık. Asrın felaketinden Elazığ az hasarla çıktıysa 24 Ocak’taki deprem sonrası yapılanlar sayesinde” dedi. Elazığ depreminde 112 görevlisiyle konuşması sonrası çocukları ve komşularıyla birlikte enkazdan çıkarılan Azize Çelik de TOKİ konutlarında güvenle oturan aileler arasında. Enkazdan çıkarılan ailenin büyük oğlu Muhammed Faruk ise üniversiteyi bitirdi ve TOKİ’de göreve başladı.