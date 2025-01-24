SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Yangın faciasıyla ilgili itfaiye raporu tamamlandı! Son durumu Yusuf Gül aktardı
Haberler Yaşam Videoları

Yangın faciasıyla ilgili itfaiye raporu tamamlandı! Son durumu Yusuf Gül aktardı

Giriş Tarihi: 24 Ocak 2025 11:27 Güncelleme Tarihi: 24 Ocak 2025 11:31

78 kişiye mezar olan Bolu Kartalkaya'daki Grand Kartal'a ilişkin Bolu Belediyesi'nin ve otel sahiplerinin ihmalleri bir bir gün yüzüne çıkıyor. Kuralsızlık ve para hırsını merkeze koyan otel sahibi Halit Ergül'ün günlük geliri milyonları aşarken, duman dedektörü, yangın anında yol gösterici işaretlemeler, ısıya dayanıklı yangın merdivenleri ve kapıları gibi en basit sayılabilecek yangın önlemlerini dahi almadığı ortaya çıktı. Öte yandan Ergül'ün iki otelini birbirine bağlayan tünel yaptırdığı iddia edildi. Otel kullanımı için AFAD personelinden ücret talep ettiği de sosyal medyada dolaşıma girdi. A Haber Muhabiri Yusuf Gül, bu söylentilere yerinde yanıt aradı. Uzman isim ise alınması gereken önlemlere dikkat çekti.

SIRADAKİ VİDEO
Yer: Tuzla! Servis minibüsü şarampole yuvarlandı
24.01.2025Cuma
Elazığ depreminin üzerinden 5 yıl geçti!
24.01.2025Cuma
Ayşe Barım gözaltına alındı
24.01.2025Cuma
Bolu'da yangın faciası: Aile canını zor kurtardı! 4 büyükbaş hayvanı telef oldu!
23.01.2025Perşembe
Edirne kaza haberi: Emniyet kemeri hayat kurtardı!
23.01.2025Perşembe
Bunlar da Var
Kapısının arkasında Narin’in ölümünü beklemişler! 03:07
Kapısının arkasında Narin'in ölümünü beklemişler!
23.01.2025Perşembe
Müge Anlı’ya canlı yayında büyü mü yapıldı? İşte o görüntüler 02:10
Müge Anlı'ya canlı yayında büyü mü yapıldı?
23.01.2025Perşembe
MSB’den acı haber: 1 asker şehit oldu! 01:39
MSB'den acı haber: 1 asker şehit oldu!
24.01.2025Cuma
İmamoğlu Belediye Başkanı’na silahlı saldırı! Tutuklandı! 02:04
İmamoğlu Belediye Başkanı'na silahlı saldırı!
23.01.2025Perşembe
CANLI YAYIN