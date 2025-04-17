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Edirne’de trafik kazası: 4 yaralı
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Edirne’de trafik kazası: 4 yaralı

Giriş Tarihi: 17.04.2025 00:50:32 Güncelleme Tarihi: 17.04.2025 00:53:19

Karaağaç Mahallesi Lozan Caddesi’nde iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı, yol trafiğe açıldı.

Edirne'nin Karaağaç Mahallesi Lozan Caddesi'nde meydana gelen kazada, M.B.R. yönetimindeki 22 DS 780 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen Ö.D. idaresindeki 22 DZ 873 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle her iki araçta bulunan toplam 4 kişi yaralandı.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine ambulans, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Bir süre trafiğe kapanan yol, araçların kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

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