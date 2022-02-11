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Edirne'de Özel Harekat Polisi destekli asayiş ve trafik denetimi gerçekleştirildi

Edirne'de Özel Harekat Polisi destekli asayiş ve trafik denetimi gerçekleştirildi
11.02.2022 09:00

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Edirne İl Emniyet Müdürlüğü tarafından asayiş, trafik ve özel harekat polislerinden oluşan çok sayıda polisin katılımıyla, bir çok noktada asayiş ve trafik denetimi gerçekleştirildi. Tek tek durulan araçlarda bulunan kişilere, asayiş ekipleri Genel Bilgi Taraması (GBT) gerçekleştirdi. Trafik ekipleri de sürücü ve araçların belgelerini inceledi. Ayrıca birçok noktada alkol uygulaması gerçekleştirildi. Trafik ekipleri, sürücülerden ehliyet ve ruhsat isteyerek alkolmetre ile alkol ölçümü yaptı. Alkollü sürücülere gerekli işlemler yapıldı.

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