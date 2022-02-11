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Motosikletli kar maskeli 2 kişi tarafından saldırıya uğrayan genç hayatını kaybetti

Motosikletli kar maskeli 2 kişi tarafından saldırıya uğrayan genç hayatını kaybetti
11.02.2022 09:07

OTOMATİK OYNAT

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Adana’da bir kişi evine girdiği sırada motosikletli kar maskeli 2 şahıs tarafından saldırıya uğradı. Pompalı tüfekle boğazından vurulan genç olay yerinde hayatını kaybetti. Olay, Yüreğir ilçesine bağlı Çamlıbel Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Abdulkadir Şengül (26) evinden içeri gireceği esnada motosikletle gelen kar maskeli 2 şüpheli saldırı düzenledi. Pompalı tüfekle boğazından vurulan Şengül kanlar içerisinde yere yığıldı. Bu sırada saldırganlar geldikleri motosikletle hızla olay yerinden kaçtı. Şengül'ün ailesi durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Abdulkadir Şengül'ün hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri olay yerinde yaptıkları incelemenin ardından Şengül'ün cesedi otopsisi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis olayı gerçekleştiren şüphelileri yakalama çalışmalarına devam ediyor.

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