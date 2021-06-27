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Düğünde eğlenmek isterken ormanı yaktılar! Yer: İstanbul Arnavutköy

Düğünde eğlenmek isterken ormanı yaktılar! Yer: İstanbul Arnavutköy
27.06.2021 13:55
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İstanbul Arnavutköy'de yapılan bir düğünde havaya atılan işaret fişekleri ormanlık alana düşerek yangına neden oldu. O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.


Arnavutköy'de bir düğünde havaya atılan çok sayıda işaret fişeklerinden bazıları ormanlık alana düştü. Ormanlık alana düşen işaret fişekleri yangına sebep oldu.

Arnavutköy'de bir düğünde havaya atılan çok sayıda işaret fişekleri ormana düşerek yangına neden oldu. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri birkaç farklı noktada başlayan yangını kısa sürede söndürdü. Düğünde havaya atılan işaret fişeklerinin yere düştüğü anlar ve ormanlık alanda başlayan yangın cep telefonu kameralarıyla görüntülendi.

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