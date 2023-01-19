Dönen ev görenleri şaşırtıyor! Evin yönü tek tuşla değişebiliyor

Rize'nin Ardeşen ilçesinde yaşayan Cemil Eksilmez isimli vatandaşın yaptığı dönen evi görenler şaşkına dönüyor. Ardeşen ilçesi Fırtına Vadisi yolu üzerinde bulunan dış mimarisi ile şaşırtan evin özelliğini öğrenenler şaşkınlıklarını gizleyemiyor. Güneysu ilçesine bağlı Güneli köyünde 93 yaşında hayatını kaybeden Bilal Atasoy'un rüzgar hızı ile dönen evinin ardından bu sefer Ardeşen ilçesinde inşaat ve taahhüt işleri ile uğraşan Cemal Eksilmez isimli vatandaş tek tuşla dönebilen ev inşaat etti. Görenlerin şaşkınlıkla izlediği ev sosyal medyada ilgi görüyor. Yakın zamanda seri üretime geçilecek dönen ev yurtdışından bile talep alıyor.