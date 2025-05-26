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Diyarbakır’da pandora operasyonu: Fuhuş çetesine darbe, 6 tutuklama
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Diyarbakır’da “pandora operasyonu”: Fuhuş çetesine darbe, 6 tutuklama

Giriş Tarihi: 26.05.2025 09:22:19

Diyarbakır'da fuhuş çetesine düzenlenen operasyonda 6 kadın kurtarılırken 6 kişi ise tutuklandı. Çetenin kendi aralarında polise 'beybi' müşteriye ise koli dedikleri ortaya çıktı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği tarafından, kadınları fuhşa zorlayan şebekeye yönelik çalışma yapıldı.

Çalışmada, şüphelilerin kendi aralarında yaptıkları şifreli konuşmalarda polislere 'Beybi', müşterilere de 'Koli' dedikleri, şüpheli ve mağdurların tanınmamak için buluşmaya renkli peruklar takarak gittikleri belirlendi.

FUHUŞ ÇETESİNE 'PANDORA' OPERASYONU

'Pandora' ismi verilen operasyonla 6 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Şüpheliler, işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemede 'fuhşa teşvik', 'aracılık', 'yer temini', 'şantaj' ve 'tehdit' suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Operasyonda fuhşa zorlanan 6 kadın ve trans birey kurtarılırken, 48 kişiye ise 'Kabahatler kanunu' uyarınca toplamda 1 milyon 152 bin TL para cezası kesildi.

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