İstanbul Anadolu CBS’den milyarlık vurgun operasyonu
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 27 ilde eş zamanlı düzenlenen dev nitelikli dolandırıcılık ve sahte borsa grubu operasyonunun sıcak takip ve baskın anlarına ait video görüntüleri emniyet tarafından paylaşıldı; banka yöneticilerinin kimliklerini taklit ederek 60 milyar liralık hesap hareketi gerçekleştiren şebeke üyelerinin kapılarının koçbaşlarıyla kırıldığı ve suçtan elde edilen milyarlarca liralık lüks akaryakıt istasyonlarına el konulduğu o hareketli dakikalar kameralara saniye saniye yansıdı.
