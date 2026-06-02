Siirt'te kahreden ölüm! Babasının kepçeyle çarptığı bebek öldü

Giriş Tarihi: 02 Haziran 2026 11:51

Bahçedeki Çalışma Sırasında Feci Kaza

Siirt'in Pervari ilçesine bağlı Kilis köyünde dün akşam saatlerinde yürekleri yakan bir kaza meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Mustafa Aydınalp, ailesiyle birlikte köy kırsalında bulunan bahçelerine gitti. Baba Mustafa Aydınalp'in bahçede çalışma yürüttüğü esnada idare ettiği iş makinesi (kepçe), manevra yaparken arkada bulunan 3 yaşındaki oğlu Muhammed Aydınalp'e çarptı.

Sağlık Ekiplerinin Müdahalesi Yetersiz Kaldı

Küçük Muhammed, babasının sevk ettiği iş makinesinin altında kaldı. Durumun ihbar edilmesi üzerine olay yerine vakit kaybetmeden sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ancak kaza kırım noktasına ulaşan sağlık görevlilerinin yaptığı ilk kontrolde, talihsiz Muhammed'in olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.

Küçük Muhammed Gece Yarısı Toprağa Verildi

Muhammed Aydınalp'in cansız bedeni, olay yerinde jandarma ve cumhuriyet savcısı tarafından yapılan incelemelerin ardından otopsi işlemleri için Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Otopsisi tamamlanan 3 yaşındaki çocuğun cenazesi, ailesi tarafından teslim alınarak gece saatlerinde Kilis köyünde gözyaşları içinde toprağa verildi. Olayla ilgili başlatılan çok yönlü soruşturma sürüyor.