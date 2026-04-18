Zonguldak'ta yolun karşısına geçmek isteyen 19 yaşındaki Aysu hayatını kaybetti

Zonguldak’ın Devrek ilçesinde yaya geçidine yakın bir bölgede yolun karşısına geçmeye çalışırken kamyonun çarptığı Aysu Öksüz (19) hayatını kaybetti. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Devrek'te Feci Kaza: Kamyonun Çarptığı Genç Kız Kurtarılamadı

ismailpaşa mahallesi yeni terminal kavşağı'nda dün meydana gelen feci kazada, nevzat y. (63) idaresindeki kamyon, yaya geçidinin birkaç metre uzağından yolun karşısına geçmeye çalışan aysu öksüz'e çarptı. çarpışmanın şiddetiyle yola savrulan genç kızı gören vatandaşlar durumu hemen sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

Kaza Anı Güvenlik Kamerasında

olay yerine kısa sürede ulaşan sağlık ekipleri, ağır yaralı aysu öksüz'ü ambulansla devrek devlet hastanesi'ne kaldırdı. hastanede doktorlar tarafından yapılan tüm müdahalelere rağmen genç kız hayata tutunamadı. kaza anı ise çevredeki bir güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. görüntülerde kamyonun genç kıza çarptığı anlar net bir şekilde görüldü.

Kamyon Şoförü Gözaltına Alındı

kazanın ardından polis ekipleri tarafından olay yerinde inceleme yapıldı. kamyon sürücüsü nevzat y., ifadesi alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürülerek gözaltına alındı. hayatını kaybeden aysu öksüz'ün cenazesi otopsi işlemleri için hastane morguna kaldırılırken, kazayla ilgili başlatılan çok yönlü soruşturma devam ediyor.

