PODCAST
CANLI YAYIN
SON DAKİKA
GÜNCEL
EKONOMİ
SPOR
MAGAZİN
DÜNYA
YAŞAM
YAZARLAR
RESMİ İLANLAR
Haberler
Yaşam Videoları
Diyarbakır'da Kültür Yolu Festivali’ne yoğun ilgi
Giriş Tarihi: 12 Ekim 2025 12:40
E-posta
Yazdır
Yazı Boyutu
Abone Ol
Türkiye Kültür Yolu Festivalleri'nin önemli duraklarından biri olan Diyarbakır Kültür Yolu Festivali 2’nci günde de sürüyor. Etkinliklere Diyarbakırlıların yanı sıra kenti gezmeye gelen yerli turistler de yoğun ilgi gösterdi.
Bunlar da Var
00:48
Başkan Erdoğan Güneysu’da komşularıyla sohbet etti
11.10.2025
Cumartesi
00:27
Başkan Erdoğan kendisine seslenen çocuğa yanıt verdi: “Tayyip deden sana kurban olsun”
11.10.2025
Cumartesi
02:07
Kayseri’de dehşet! Atla geldi yaşlı çifti öldürüp kaçtı: O anlar kamerada
11.10.2025
Cumartesi
01:08
Serdar Öktem cinayeti şüphelileri hücre evinden böyle çıktı! O anlar kamerada
11.10.2025
Cumartesi
CANLI YAYIN