Diyarbakır’da ‘dur’ ihtarına uymayan otomobil dehşet saçtı: 7 yaralı

Diyarbakır’da polis uygulama noktasında ‘dur’ ihtarına uymayan otomobil, kaçış sırasında 2 polis aracı ve bir otomobile çarptı. Otomobilde uyuşturucu ele geçirilirken, 7 kişi yaralandı.

'DUR' İHTARINA UYMADI, KOVALAMACA BAŞLADI
Olay, akşam saatlerinde Diyarbakır-Silvan kara yolundaki polis uygulama noktasında meydana geldi. 21 AGD 664 plakalı otomobilin sürücüsü, ekiplerin 'dur' ihtarına uymayarak kaçmaya başladı.

2 POLİS ARACINA, ARDINDAN OTOMOBİLE ÇARPTI
Kaçış sırasında 2 polis aracına çarpan otomobil, kent merkezine doğru hızla ilerleyerek Terkan Caddesi'ne girdi. Burada 34 DPR 01 plakalı otomobile çarpan araç durabildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ
Kaçan araçta yapılan aramada bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Otomobilde bulunan 3 kişi ile kazaya karışan diğer araçtaki 4 kişi yaralandı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI
Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar, kentteki hastanelere kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

