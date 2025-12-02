PODCAST CANLI YAYIN
Kilis’te mide bulandıran görüntü: Merdiven altı üretimde ölü fareler kamerada - VİDEO

Kilis’te denetime takılan merdiven altı gıda işletmesinde hijyensiz ürünler, tarihi geçmiş gıdalar ve yerdeki ölü fareler pes dedirtti. Baskın anına ait görüntüler mide kaldırdı.

Kilis Belediyesi zabıta ekipleri ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Dereboyu Caddesi'nde merdiven altı üretim yapan bir işletmeye denetim gerçekleştirdi. İncelemelerde hijyen kurallarına aykırı çok sayıda ürün tespit edildi.

Ölü fareler pes dedirtti

Ekipler, üretim alanında yerlerde ölü fareler bulunduğunu belirledi. Ayrıca tarihi geçmiş ürünler ve hijyensiz koşullarda saklanan gıdalar ele geçirildi.

Ürünlere el konuldu, işletmeye ceza kesildi

Yaklaşık 4 araçlık gıda ürününe imha edilmek üzere el konuldu. İşletmeye 2 bin 953 lira para cezası uygulandı. Skandalla ilgili inceleme sürüyor.

