Edinilen bilgilere göre; Kaza, Tokat çevreyolunda tek taraflı olarak meydana geldi. R.D. idaresindeki 60 TK 909 plakalı Hyundai marka araç, virajı alamayarak yol kenarında bulunan kaldırma çarpttı. Çarpışma sonucunda araç takla atarak sürüklendi. Araçta bulunan şöfor ve 2 yolcu yaralandı. Çevrede bulunan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar Tokat Devlet Hastanesi ve Tokat Gaziosmanpaşa Üniversite Hastanesi'ne sevk edildi. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.