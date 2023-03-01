Merkez üssü Kahramanmaraş olan 7,7 ve 7.5'lik depremler sebebiyle çevre illerde bile büyük yıkım meydana geldi.

Daha önce Prof.Dr. Naci Görür, söz konusu depremin gelmekte olduğunu söylemişti.Ancak Prof.Dr. Naci Görür dışında başka bir isim daha Kahramanmaraş depremini günler öncesinden haber verdiği ortaya çıkmıştı.

O isim daha önce de pek çok depremi bilen Frank Hoogerbeets.

3 ŞUBAT'TA PAYLAŞIM YAPMIŞ

Kahramanmaraş depremi sonrası, 'Deprem Kahini' olarak bilinen Frank Hoogerbeets'in 3 Şubat tarihinde sosyal medya hesabından yaptığı deprem paylaşımı sosyal medyada büyük yankı uyandırmıştı. Hoogerbeets'ten yeni bir video geldi.

MART AYINA DİKKAT!

"Deprem kahini" lakaplı ünlü deprem uzmanı Hoogerbeets, mart ayının ilk haftasına dikkat çekerek yeni bir deprem olabileceğini iddia etti.

Söz konusu dönemde, Dünya, Merkür ve Satürn gezegenlerinin yakınlaşacağını söyleyen Hoogerbeets, bunun büyük depremlere neden olabileceğini savundu. Hoogerbeets, şunları söyledi: "Mart ayının ilk haftası çok kritik. 2'sinde kritik gezegen geometrisinin yakınsamasını görüyoruz. Bu çok önemli olacak. Ayın 2'sinde 9 saat içerisinde Dünya'yı da içeren bir gezegensel kavuşum olacak. Bu Dünya, Merkür ve Satürn olacak. Bu kritik olacak.

"KORKU YARATMAYA ÇALIŞMIYORUM"

Sonuç olarak muhtemelen ayın 3'ü veya 4'ü civarında, büyük bir sismik olay olabilir. Ayrıca dolunay veya ayın 6 ile 7'si gibi de olabilir. Abartmıyorum. Korku yaratmaya çalışmıyorum. Bu bir uyarı. Çünkü kritik gezegen geometrisinin sismik olaylara neden olduğu biliniyor. Bunu küçümsememeliyiz.

"BİRDEN FAZLA SİSMİK OLAY OLABİLİR"

Mart ayının bu ilk haftasında büyüklüğü 6'nın çok üzerinde olan birden fazla sismik olay olabilir. Bilmenin bir yolu yok. Yine 7'nin çok üzerinde, 8'in çok üzerinde bir sismik olay olabilir."

"BÖLGE YENİDEN ŞEKİLLENİYOR"

Hoogerbeets, "Orta Türkiye'deki büyük depremler bütün bölgede stres dağılımının önemli bir şekilde değişmesine sebep oldu ve Filistin'e kadar sismik hareketlilik yaşanıyor. Açıkça bölge yeniden şekilleniyor" dedi.

Bir video da paylaşan Hoogerbeets mor alanlarla gösterdiği bölgelerde atmosferik dalgalar olduğunu ve bu bölgelerse sismik hareketler olduğunu belirtti. Hoogerbeets, "10 Şubat tarihinde de sismik dalgalar bekliyorum. Fakat bunun şiddetli olmayacağını tahmin ediyorum. Şubat ayının ortası olan 13-14 şubat tarihleri arasında ay geometrisinin oluştuğunu görüyoruz. bu biraz daha kritik olabilir" şeklinde konuştu.

Hoogerbets, bu atmosferik hareketlerin Kahramanmaraş depremi öncesi Türkiye'de yaşandığını belirtti.Gezegenlerin hizalanmasını gözlemleyerek tahminlerde bulunan Frank Hoogerbeets daha önce de hem Türkiye'den hem de dünyada yaşanan pek çok depremi bilmişti.

"ER YA DA GEÇ BU BÖLGEDE DEPREM OLACAK"

Hoogerbeets, yaptığı paylaşımda "Er ya da geç bu bölgede (Güney-Orta Türkiye, Ürdün, Suriye Lübnan) 7.5 deprem olacaktır" ifadesini kullandı. Hoogerbeets'in paylaşımı 3 gün içerisinde 5 milyona yakın görüntüleme aldı.Hoogerbeets'ten yeni bir uyarı geldi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Hoogerbeets, "Orta Türkiye ve yakın bölgelerde ek güçlü sismik aktiviteyi izleniyor. Artçı sarsıntılar genellikle büyük bir depremden sonra bir süre daha devam eder." sözlerine yer verdi."Kalbim Orta Türkiye'deki büyük depremden etkilenen herkesle birlikte. Daha önce de belirttiğim gibi er ya da geç bu bölgede 115 ve 526 yıllarına benzer şekilde gerçekleşecekti. Bu depremlerden önce her zaman kritik gezegen geometrisi gelir, 4-5 Şubat'ta olduğu gibi." ifadelerini kullandı. Bir sonraki paylaşımında ise "Orta Türkiye ve yakın bölgelerde ek güçlü sismik aktivite için izleyin. Artçı sarsıntılar genellikle büyük bir depremden sonra bir süre daha devam eder." açıklamasında bulundu.

Gezegen bilimci Frank, daha önce 25 Nisan 2015'te Nepal'de gerçekleşen 7,8 büyüklüğündeki depremi 20 Nisan 2015 tarihinde söylemişti.

Hoogerbeets daha önce Ahaber yayınına konuk olmuş Ay hareketlerinin dikkatli biçimde takip edilmesini ifade etmişti.

'Diğer konumlarla ilgili olarak ne söyleyebilirsiniz? Özellikle bölgeyle ilgili olarak, diğer bölgeleri de tetikleyecek mi?' sorusuna ise şu yanıtı vermişti:

Evet kesinlikle bu olabilir, gerçekleşebilir. Bundan 20 yıl önce İstanbul'da bunun gerçekleştiğini biliyoruz. İstanbul'un batısına baktığımızda burada depremlerin kayıtlara geçtiğini görüyoruz. Önümüzdeki büyük ölçekli bir depremin İstanbul'un batı kısmında olacağını öngörebiliriz.

Gezegen bilimci Frank, daha önce 25 Nisan 2015'te Nepal'de gerçekleşen 7,8 büyüklüğündeki depremi 20 Nisan 2015 tarihinde söylemişti.

İSTANBUL DEPREMİNİN ARDINDAN TÜRKÇE PAYLAŞIMDA BULUNMUŞTU!

Hatırlanacağı üzere Silivri'de yaşanan 5.8 büyüklüğünde deprem İstanbulluları büyük paniğe sürüklemiş ve Türkiye'den binlerce kullanıcı ünlü deprem kâhinini soru yağmuruna tutmuştu. Hoogerbeets ise Türkçe tweet atarak açıklamalarda bulunmuştu.

Frank Hoogerbeets, kullanıcıların ısrarına kayıtsız kalamayarak dün Türkçe bir tweet attı. Hoogerbeets, Silivri depremine ilişkin, "Lütfen deprem yerlerini tahmin edebileceğimiz izlenimini edinmeyin. Yapamayız! Genel olarak gezegene uygulanan kritik zaman dilimlerini izole etme çabasıyla belirli gezegen geometrisine odaklanıyoruz, böylece deprem eğilimli bir bölgedeyseniz yüksek alarmda kalabilirsiniz." ifadelerini kullandı.

Hoogerbeets:

"İstanbul'daki sevgili dostlar, lütfen rahatlayın. Dünyada Ocak ayından bu yana 200'den fazla M 5.7 deprem yaşandı. Bunlardan sadece 3'ü Türkiye'de meydana geldi. Her 5-6 büyüklüğünde deprem için hayatınızı bekleyemezsiniz. Farkında olmak güzel, ama hayatını yaşa."