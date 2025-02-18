Denizli’deki faciada hayatını kaybedenlerin kimlikleri belli oldu

Giriş Tarihi: 18 Şubat 2025 23:58 Güncelleme Tarihi: 18 Şubat 2025 23:58

Denizli'nin Buldan ilçesi Yenicekent Mahallesi Denizli-Salihli karayolunda meydana gelen kazada, Besim G. idaresindeki 35 BYZ 354 plakalı midibüs karşı şeride geçerek, tarlaya devrildi. Yan yatan midibüsü gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye, AFAD, polis ve jandarma ekibi sevk edildi. Bölgeye sevk edilen ekipler, ilk olarak midibüsten kendi imkanlarıyla çıkan öğrencilere müdahalede bulundu. Araçta sıkışanlar ise itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından kentteki farklı hastanelere sevk edildi.

KAZADA ÖLENLERİN KİMLİKLERİ BELLİ OLDU

İzmir'den hareket eden midibüsün Okul Sporları Genç Kızlar Halter Şampiyonası'na katılacak olan İzmir Çınarlı Endüstri Meslek Lisesi öğrencilerini ve öğretmenlerini taşıdığı öğrenildi. Kazada hayatını kaybeden iki kişinin cenazeleri, kimlik tespiti için Buldan Göğüs Hastalıkları Hastanesine götürüldü. Yapılan ön incelemeler neticesinde kazada hayatını kaybedenlerin Nisanur Yıldızer (15), ve antrenör Zeynep Bozkurt (64) olduğu belirlendi. Kazada hayatını kaybeden antrenör ve öğrencinin cenazesinin otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Grup Başkanlığı morguna kaldırılması bekleniyor.

BAKAN BAK TAZİYE MESAJI YAYIMLADI

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ise konuya ilişkin sosyal medya hesabından taziye mesajı yayımladı. Bakan Bak, "Denizli'nin Buldan ilçesinde, Okul Sporları Halter Şampiyonası'na giden servisin kaza yapması sonucu hayatını kaybeden genç sporcularımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum" dedi.