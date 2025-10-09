Denizli’de soba zehirlenmesi: Anne ve kızı ölü bulundu

Denizli'nin Acıpayam ilçesi Akalan Mahallesi'nde meydana gelen olayda, aynı evde yaşayan Durkadın Kandemir ve kızı Bahar Kandemir'den bir süre haber alamayan komşuları, durumdan şüphelenerek eve gitti. Kapıyı çaldıklarında yanıt alamayan komşular, içeri girdiklerinde anne ve kızı yerde hareketsiz halde buldu.

Sağlık ekipleri olay yerinde hayatlarını kaybettiklerini belirledi

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Eve gelen sağlık görevlilerinin yaptığı kontrollerde, Durkadın Kandemir ile kızı Bahar Kandemir'in sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek olay yerinde hayatlarını kaybettikleri tespit edildi.

Cenazeler otopsi için adli tıp morguna kaldırıldı

Olayın ardından evde güvenlik önlemleri alınırken, anne ve kızın cenazeleri otopsi yapılmak üzere adli tıp kurumuna gönderildi. Mahalle sakinleri, anne ve kızın yaşamını yitirmesiyle büyük üzüntü yaşarken, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldığı bildirildi.