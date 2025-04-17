Denizli’de çöp konteynerinde bebek cesedi bulundu

Denizli'nin Merkezefendi ilçesi Sümer Mahallesi Ankara Bulvarı'nda meydana gelen olayda, çöp konteynerine yeni doğmuş bir bebeğin atıldığı ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde, çöp konteynerinde bulunan yeni doğmuş erkek bebeğin hayatını kaybettiği tespit edildi.
Bebeğin cansız bedeni, otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu Denizli Grup Başkanlığı'na gönderildi. Bölgede inceleme yapan polis ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı.