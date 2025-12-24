PODCAST CANLI YAYIN
Dağlık alanda mahsur kalan genci jandarma kurtardı

Dağlık alanda mahsur kalan genci jandarma kurtardı

Antalya’nın Konyaaltı ilçesinde dağlık alanda mahsur kalan S.K. (27), Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timlerinin yürüttüğü çalışmayla kurtarıldı. JAK ekipleri, ayakkabısını düşürdüğünü, acıktığını ve susadığını belirten S.K.'ya yiyecek ve su ikram etti.

DAĞLIK ALANDA MAHSUR KALDI

Konyaaltı ilçesi Hacısekililer Mahallesi'nde, dağlık alanda bir kişinin yardım istediği ihbarı üzerine jandarma ekipleri harekete geçti.

JAK TİMLERİ GECE OPERASYONU YAPTI

Kayalık ve uçurum bulunan bölgede mahsur kaldığı belirlenen S.K.'ya ulaşmak için JAK timleri, gece şartlarında dağcılık ekipmanlarıyla operasyon başlattı.

AÇ VE SUSUZ KALDIĞINI SÖYLEDİ

Ekiplerce ulaşılan S.K.'nın ayakkabısını düşürdüğünü, acıktığını ve susadığını söylediği öğrenildi. Jandarma ekipleri S.K.'ya su ve yiyecek verdi.

GÜVENLİ ŞEKİLDE KURTARILDI

Olumsuz hava koşulları nedeniyle havadan tahliye yapılamazken, gerekli güvenlik önlemleri alınarak S.K. dağcılık ekipmanlarıyla güvenli alana indirilerek kurtarıldı.

Bunlar da Var

Ankara Haymana'da düşen jetin olay yerinden en net görüntüler ortaya çıktı
Ankara Haymana'da düşen jetin olay yerinden en net görüntüler ortaya çıktı
Ankara Haymana'da düşen jetin o anları kamerada
Ankara Haymana'da düşen jetin o anları kamerada
GOL: Fenerbahçe 1 - 2 Beşiktaş | Vaclav Cerny
GOL: Fenerbahçe 1 - 2 Beşiktaş | Vaclav Cerny
Sadettin Saran’ın Kuruoba’daki villası havadan görüntülendi
Sadettin Saran’ın Kuruoba’daki villası havadan görüntülendi

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle AHaber Canlı Yayın İzle ASpor Canlı Yayın İzle APara Canlı Yayın İzle A2Tv Canlı Yayın İzle ANews Canlı Yayın İzle VavTv Canlı Yayın İzle MinikaGo Canlı Yayın İzle Minika Çocuk Canlı Yayın İzle