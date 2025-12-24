Dağlık alanda mahsur kalan genci jandarma kurtardı

Ekiplerce ulaşılan S.K.'nın ayakkabısını düşürdüğünü, acıktığını ve susadığını söylediği öğrenildi. Jandarma ekipleri S.K.'ya su ve yiyecek verdi.

AÇ VE SUSUZ KALDIĞINI SÖYLEDİ

Kayalık ve uçurum bulunan bölgede mahsur kaldığı belirlenen S.K.'ya ulaşmak için JAK timleri, gece şartlarında dağcılık ekipmanlarıyla operasyon başlattı.

Konyaaltı ilçesi Hacısekililer Mahallesi'nde, dağlık alanda bir kişinin yardım istediği ihbarı üzerine jandarma ekipleri harekete geçti.