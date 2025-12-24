Dağlık alanda mahsur kalan genci jandarma kurtardı
Antalya’nın Konyaaltı ilçesinde dağlık alanda mahsur kalan S.K. (27), Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timlerinin yürüttüğü çalışmayla kurtarıldı. JAK ekipleri, ayakkabısını düşürdüğünü, acıktığını ve susadığını belirten S.K.'ya yiyecek ve su ikram etti.
DAĞLIK ALANDA MAHSUR KALDI
Konyaaltı ilçesi Hacısekililer Mahallesi'nde, dağlık alanda bir kişinin yardım istediği ihbarı üzerine jandarma ekipleri harekete geçti.
JAK TİMLERİ GECE OPERASYONU YAPTI
Kayalık ve uçurum bulunan bölgede mahsur kaldığı belirlenen S.K.'ya ulaşmak için JAK timleri, gece şartlarında dağcılık ekipmanlarıyla operasyon başlattı.
AÇ VE SUSUZ KALDIĞINI SÖYLEDİ
Ekiplerce ulaşılan S.K.'nın ayakkabısını düşürdüğünü, acıktığını ve susadığını söylediği öğrenildi. Jandarma ekipleri S.K.'ya su ve yiyecek verdi.
GÜVENLİ ŞEKİLDE KURTARILDI
Olumsuz hava koşulları nedeniyle havadan tahliye yapılamazken, gerekli güvenlik önlemleri alınarak S.K. dağcılık ekipmanlarıyla güvenli alana indirilerek kurtarıldı.