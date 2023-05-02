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Dağda sürü olarak gezen yaban keçileri havadan görüntülendi

Dağda sürü olarak gezen yaban keçileri havadan görüntülendi
02.05.2023 11:45 - Son Güncelleme: 02.05.2023 11:48

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Sivas’ta bir doğa tutkunu dağlık alanda gezdiği sırada fark ettiği 10 tane yaban keçisini dron ile kayıt altına aldı. Sivas’ın Şarkışla ilçesinde 20 yıldır fotoğrafçılık yapan doğa tutkunu Ahmet Turan Alpayar, dağlık alanda gezdiği sırada yaban keçileriyle karşılaştı. O sırada yanında bulunan dronu bu anları kayıt altına almak için havalandırdı. 10 tane yaban keçisini sürü halinde görüntülemeyi başaran Alpayar, keçileri bir süre takip ederek tepkilerini ölçtü. İlk başta meraklı bir şekilde drona bakan keçiler daha sonra dron yaklaştıkça kaçmaya başladı. Alpayar, bu anların kendisi için farklı bir deneyim olduğunu ve keçileri görüntülemeyi başardığı için çok mutlu olduğunu söyledi.

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