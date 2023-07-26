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Haberler Yaşam Videoları Giriş Tarihi: 26 Temmuz 2023, 00:00 Güncelleme Tarihi: 26 Temmuz 2023, 08:41

CHP’li İBB yine öğrencileri mağdur etti! AK Parti'den sert tepki

CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu göreve geldiği günden itibaren yaptığı işçi kıyımları, zamlar ve tatillerle gündemden düşmedi. Göreve gelmeden önce “hayatı ucuzlatacağız” vaatlerinde bulunan İmamoğlu verdiği sözleri bir bir yuttu. İstanbul’da ulaşıma, suya, İSPARK’a fahiş zamlar yapan İmamoğlu yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) skandal bir karara daha imza atarak öğrencilik statüsü biten İstanbulkart'lıların tam tarifeye dönüştürüldüğünü açıkladı. İBB'nin öğrencilere yönelik hukuka aykırı uygulaması tepkilerin odağı oldu. Öğrencilerin bu karar ile üzüleceğini ve mağdur olacağını ifade eden AK Parti İBB Grup Sözcüsü Avukat Murat Türkyılmaz, 'Yeni uygulamaya göre bu düzenleme(İBB'nin daha önce aldığı karar) hukuka aykırı bir şekilde uygulanmıyor." ifadeleriyle sert tepki gösterdi.

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