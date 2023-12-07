CHP'li belediyelerin iş bilmezliği ve skadanları bitmek tükenmek bilmiyor.

Son olarak aylardır kuraklığın yaşandığı Edirne'de 26 Kasım'da etkili olan yağışlı havanın ardından kentteki içme suyu şebekesinde sular, çamur renginde akmaya başladı. Belediye Başkanı Recep Gürkan, ekiplerle birlikte içme suyunun alındığı Kırklareli Kayalıköy Barajı'na gidip inceleme yaptı.

SABORAJ YAPILDIĞINI SAVUNDU

Gürkan, yaptığı inceleme sonucunda kentin içme suyunun sağlandığı Kayalıköy Barajı'nda sabotaj yapıldığını iddia etti.

Kentin yüzde 10'una su verilemezken, susuz kalan vatandaşlar, çeşmelerin başında ellerinde bidonlarla kuyruk oluşturdu.

SAĞLIK SORUNLARI BAŞLADI

Lokantacı Enver Güler (47), "Sabotaj olma ihtimali yok. İnsanlarda sağlık sorunları başladı. Kızımı akşam ishal dolayısıyla acile götürdük" dedi.

SAĞLIK GÖREVLİLERİNDEN SU KULLANMAYIN UYARISI

İbrahim Yenilmez (46) ise "Sabotaj olacağını hiç düşünmüyorum. Baraj içerisindeki bir yere nasıl sabotaj olsun. Ben dün gece üniversite hastanesindeydim. Hastanedeki görevliler sürekli suları kullanmayın diye uyarıyorlar." ifadelerini kullandı.

Figen Toprak, "Ne duş alabiliyoruz, ne tuvaletlerimiz temizlenebiliyor. Sağdan soldan sular alıp eve götürüyoruz. Temizlik problem olmaya başladı." dedi.

HEP AYNI BAHANE

Edirne Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Çapoğlu "Oradaki demir ya da halatlar suyla temas halinde olduğu için her an korozyona uğrayıp parçalanmaya müsait. Şirket yetkilisinin bize söylediği, platformun su alma yapısının garanti ömrünün bittiği yönünde" dedi.

AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba ise, "Vatandaş çözüm bekliyor. Bu işi başka taraflara çekip siyaset malzemesi yapmaya gerek yok. En acil şekilde bu işin çözülmesi gerekiyor. Burası belediyenin sorumluluk alanında olan bir yer. Buradaki güvenliği sağlamakta belediyenin sorumluluğunda eğer bu sabotajsa bu yine belediyenin zafiyetini gösteriyor" diye konuştu.





Bilecik Belediyesi Hayvan Barınağı'nda bulunan 14 köpek geçtiğimiz hafta iğneyle öldürülmüş, belediyenin sorumluluk alanının dışına çıkarılarak yol kenarına atılmıştı. Skandal sonrası yanına barınak sorumlusu veteriner Nedret Avcı'yı da alarak açıklama yapan Bilecik Belediye Başkanı CHP'li Melek Mızrak Subaşı, "Komplo kuruldu, linç kampanyasıyla karşı karşıyayız" demişti. Olayla ilgili tutuklanan 4 kişi arasında Başkan Subaşı'nın yanına alarak poz verdiği veteriner Nedret Avcı da vardı.