CHP'de heykel yarışı sürüyor! CHP'li Bilecik Belediyesi ayı heykeli yaptı

Hizmet yerine heykel yapan CHP'li isimler arasındaki yarış tam gaz sürüyor.Bu kez heykel CHP'li Bilecik Belediyesi'nden geldi. Atatürk Parkı'na ayı heykeli yapan Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, ayı heykellerinin gerçeğine birebir uygun olarak yapıldığını belirtti.

Hizmet yerine heykel yapan CHP'li isimler arasındaki yarış tam gaz sürüyor Bu kez heykel CHP'li Bilecik Belediyesi'nden geldi.

AYI HEYKELİ YAPTI

Bilecik'te Atatürk Parkı'na ayı heykeli yapıldı.

Tartışmalara neden olan ayı heykeliyle ilgili Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin açıklama yaptı.

"EN BÜYÜK AYI BOYU BUDUR"

CHP'li Şahin devasa ayı heykelin çok eleştirilmesine cevap vererek, "Hayvanları seçme sebebim heykel değil. Çocuklar reel olarak hayvanları tanısın. Benim derdim çocuklar. Ne orta yaşlar, ne de yaşlılar. Çocuklar gördüğünüz gibi daha onların naylonları varken gelip fotoğraf çekildiler. Bilecik bölgesindeki en büyük ayı boyu budur ve birebir yapılmıştır. Yine diğerleri için de geçerlidir. Atatürk için de geçerlidir. Atatürk heykeli bire bir Atatürk'ün kendi boyutundadır. Çocuklar, insanlar Atatürk'ü kendine yakın hissetsin diye kasti olarak böyle yapılmıştır. Ayının gerçek boyu neyse o boydadır, tilki de o boydadır, geyik de o boydadır. Atatürk'ün boyu falan değildir önemli olan, Atatürk'ün felsefesidir. Atatürk'ü Bilecik'in göklerine bile sığdıramazsınız" ifadelerini kullandı.

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