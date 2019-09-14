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  • Son Güncelleme: 14.09.2019 19:03

hizmet yerine yine heykeli seçti! İzmir'de heykel çalıştayı başlıyor...

İşçi kıyımı ve akraba kıyağında bir biriyle yarışan 'li belediyler şimdi de hizmet yerine heykel hamlesi yaptı. nin düzenlediği "7. Uluslararası Heykel Çalıştayı" yarın İnciraltı’nda başlayacak.

CHP hizmet yerine yine heykeli seçti!

Seçim zamanı oy almak için yaptıkları çeşitli vaatlerin ardından göreve gelir gelmez yaptıkları tek icraat heykel dikmek olan 'li belediyeler yine hizmet yerine heykeli seçti. nin düzenlediği "7. Uluslararası Heykel Çalıştayı" yarın İnciraltı'nda başlayacak.

İzmir Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, "Taş ve Metal" konulu çalıştaya bu yıl 'den Bahadır Çolak, Evrim Çamoğlu, Kosova'dan Butrint Morina, Romanya'dan Florin Strejac, İtalya'dan Francesco Mazzotta, Hollanda'dan Jerome Symons, İran'dan Majid Haghighi ve Belarus'tan Valiantsin Borzdy katılacak.

ÇALIŞMA 30 GÜN SÜRECEK
Sanatçılar eserlerini İnciraltı Demokrasi Meydanı'nda kurulacak açık hava işliklerinde hazırlayacak ve çalışmalar halka açık olacak. 30 günlük bir çalışmayla ortaya çıkacak heykeller, kentin çeşitli noktalarına yerleştirilecek.

Çalıştay süresince güzel sanatlar fakültelerinin heykel bölümü öğrencileri sanatçılara asistanlık yaparak, sanatçıların deneyim ve bilgilerinden yararlanacak.

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