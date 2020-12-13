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    • 13.12.2020 13:45
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    'nin heykel hizmetlerine bir yenisi daha eklendi! Bu sefer adres !

    ’li belediyelerin heykel icraatlerine bir yenisi daha eklendi. CHP’li 'nin ekiplerince yenilenen ’nda, heykel açılışı gerçekleştirildi.

    CHP'nin heykel hizmetlerine bir yenisi daha eklendi!

    'li belediyeler tarafından yeni bir heykel açılışı daha gerçekleştirildi. 'nin ekiplerince yenilenen 'nda, sanatçının heykeli dikildi.

    Üzerinde, "Kuzucukların seni hiç unutmayacak" yazılı heykel, Başkanı tarafından açıldı.

    Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, CHP Buca İlçe Başkanı Hacer Taş, CHP Konak İlçe Başkanı Çağrı Gruşçu'nun katıldığı törende Başkan Soyer'e teşekkür edildi.

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    Haberler Güncel CHP'nin heykel hizmetlerine bir yenisi daha eklendi! Bu sefer adres İzmir!