Atatürk'e benzemeyen heykeller yapan CHP, hizmet dışı kaldı! Bunun en çarpıcı örneği İstanbul Kartal'da ortaya çıktı. 2009'dan beri Kartal'ı yöneten CHP'li Belediye Başkanı Altınok Öz, millete hizmet için kullanması gereken paraları heykellere akıttı. 10 yılda devletten 2.5 milyar TL'ye yakın ödenek alan Öz, geride 500 milyon borç bıraktı. İlçenin her yerini heykellerle donattı. CHP'li başkan, KKTC'de de heykel yaptırdı. İlçede Taş Heykel Sempozyumu düzenleyen Öz, "Hangi heykeli mahallenizde görmek istersiniz?" oylaması bile yaptı. Vatandaşlar ise "Yeter artık" diyerek isyan bayrağını açtı.
CHP'li Belediye Başkanı Öz, heykeller için görkemli açılış törenleri yaptı.
CHP'li Belediye Başkanı Öz, heykeller için görkemli açılış törenleri yaptı.
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