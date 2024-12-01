Çekmeköy'de tartışma kanla bitti: Polis memuru 4 kişiye ateş açtı

Çekmeköy’de, alacak verecek meselesi yüzünden çıkan kavgada, polis memuru H.Ş. tarafından 4 kişiye ateş açıldı. Olayda 2 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı. Ekşioğlu Mahallesi Kuran Kursu Caddesi'ndeki bir inşaat firmasında, polis memuru H.Ş. ile işyeri sahibi S.E., oğulları Y.A.E. ve E.F.E, çalışanları O.U. arasında alacak verecek nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma büyüyüp kavgaya dönüşünce, H.Ş. yanındaki silahı çıkararak 4 kişiye ateş etti. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralıları hastaneye kaldırırken, polis memuru H.Ş.’nin olay yerinden kaçtığı öğrenildi. Yaralanan S.E. ve Y.A.E., hastaneye kaldırıldıktan sonra hayatını kaybetti. Diğer iki yaralıdan birinin durumunun ağır olduğu bildirildi. Polis, olaya ilişkin soruşturma başlattı.