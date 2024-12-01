Beyoğlu’nda silahlı kavga: O anlar kamerada

Beyoğlu Piyalepaşa Mahallesi’nde bir çorbacıda çıkan tartışma sırasında Ahmet K., silahının kazara ateş alması sonucu kendini bacağından vurdu. Kavgaya karışan iki kişi, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 23 Kasım’da Fatih Sultan Caddesi’ndeki bir çorbacıda Ahmet K. ile Eren A. arasında tartışma çıktı. Tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Arbede sırasında Ahmet K., montundan çıkardığı silahın ateş alması sonucu bacağından yaralandı. O anlar işletmenin güvenlik kamerasına yansıdı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Ahmet K.’yi hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri ise güvenlik kameralarını inceleyerek Eren A.’yı gözaltına aldı. Polis sorgulamasında Ahmet K.’nin 18, Eren A.’nın 9 suç kaydı olduğu tespit edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen iki şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.