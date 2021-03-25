Çekmeköy’de korkutan fabrika yangını!

Son dakika haberine göre, İstanbul Çekmeköy’de bulunan bir fabrikada çıkan yangın yürekleri ağza getirdi. İki katlı fabrikada bilinmeyen bir sebepten çıkan yangın çok sayıda itfaiye ekibinin çalışması ile müdahaleler devam ediyor. Yangının verdiği zarar ise drone ile havadan görüntülendi.

Çekmeköy'de bulunan bir fabrikada çıkan yangın yürekleri ağza getirdi. İki katlı fabrikada bilinmeyen bir sebepten çıkan yangın çok sayıda itfaiye ekibinin çalışması ile müdahaleler devam ediyor. Yangının verdiği zarar ise drone ile havadan görüntülendi.





Yangın, saat 03.30 sıralarında Çekmeköy İlçesi Ömerli Koçullu Mahallesi Muratlı Caddesi üzerinde bulunan iki katlı bir fabrikada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre fabrikada bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı.

Fabrikanın yandığını görenler durumu itfaiye ve jandarma ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine Ömerli, Sancaktepe, Ümraniye, Sultanbeyli ve Kartal'dan itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi ise devam ediyor.







FABRİKA YANGINI HAVADAN DRONE İLE GÖRÜNTÜLENDİ

İki katlı fabrikada çıkan yangın ve yangının verdiği zarar drone ile havadan görüntülendi.

İtfaiye ekiplerinin çalışmaları devam ediyor. Yangının çıkış nedeni ise araştırılıyor.