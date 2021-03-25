Kız arkadaşı barışmayı reddetti! Evinin önünde kendisini vurdu

Bolu'da Bahadır M. (30), barışma isteğini geri çeviren kız arkadaşı Elif Pınar Ö.’nün kapısının önünde, tabancayla intihara kalkıştı. Kendisini karnından vuran Bahadır M. (30), hastanede tedaviye alındı.

Olay, saat 08.00 sıralarında Sümer Mahallesi Saroz Sokak'ta meydana geldi. Bahadır M., bir süre önce kendisinden ayrılan kız arkadaşı Elif Pınar Ö.'ye barışma teklifinde bulunmak için evine gitti.

SİLAHI DAYIYIP TETİĞİ ÇEKTİ

Genç kız, Bahadır M.'nin teklifini geri çevirip, kapıyı açmadı.

Bunun üzerine Bahadır M., yanında getirdiği tabancayı karnına dayayarak tetiğe bastı. Silah sesini duyan Elif Pınar Ö. durumu 112 Acile bildirdi.

İhbar üzerine adrese gelen sağlık ekipleri, Bahadır M.'yi ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı. Bahadır M.'nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

"BEN GÖRMEDİM KAPIYI HİÇ AÇMADIM"

Elif Pınar Ö., polise verdiği ifadesinde, "Ben görmedim. Çünkü kapıyı hiç açmadım. Evde yalnızdım. Şu anda babam geldi ama olay sırasında evde tektim" dedi.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.