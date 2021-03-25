İzmir'de silahlı soygun girişimi! Polis her yerde onu arıyor

İzmir Bornova'da dün akşam saatlerinde silahlı bir kişi markete girerek soygun girişiminde bulundu. Kasadaki paraları isteyen soyguncu, kasanın açılmaması üzerine olay yerinden kaçtı. Polis şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

İzmir'in Bornova ilçesinde, bir şüpheli tabanca ile süper market zincirine silahlı soygun girişiminde bulundu. Olay, dün saat 20.00 sıralarında Yener Caddesi üzerinde bulunan bir marketler zincirinde meydana geldi. İddiaya göre, bir şüpheli süper market zincirine gelerek sigara almak istediğini söyledi, market çalışanı sigara verdiği sırada tabanca çıkartan N.C.(24) bir el ateş etti.

Kasadaki paraları isteyen N.C., kasanın açılmaması üzerine iş yerini terk etti. Çevredeki vatandaşlar ve market çalışanları durumu polise bildirdi. İhbar üzerine gelen polis ekipleri, güvenlik kameralarından şüphelinin kimliğini tespit etti. N.C.'nin yakalanması için çalışma başlatılırken, olay yeri inceleme ekipleri süpermarkette incelemelerde bulundu.